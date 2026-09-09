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Сили оборони України уразили місце запуску БпЛА, катер "Мангуст" та склади боєприпасів – Генштаб

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Сили оборони України уразили місце запуску БпЛА, катер "Мангуст" та склади боєприпасів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України у вівторок та в ніч на середу уразили низку військових об'єктів противника на ТОТ Криму та в Донецькій області, зокрема швидкісний патрульний катер "Мангуст", засоби розвідки та місце зберігання, підготовки й пуску ударних БпЛА, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

У Козачій бухті Севастополя на ТОТ АР Крим уражено швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст".

"Швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст" – російський патрульний катер, призначений для патрулювання, охорони морських районів та боротьби з маломірними цілями. Довжина – близько 20 м, максимальна швидкість – до 50 вузлів (понад 90 км/год), екіпаж – до 6 осіб", – інформують у Генштабі у середу.

Як зазначили у відомстві, ступінь завданих пошкоджень уточнюється.

Окрім того, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.

На ТОТ АР Крим в Оленівці уражено антенний комплекс радіоелектронної розвідки, а у Вітіно – антену в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу.

Крім того, у Докучаєвську Донецької області уражено склад БпЛА, у Фащівці Луганської області – склад боєприпасів підрозділу "Рубікон", а в Селидовому на Донеччині – ще один склад боєприпасів противника.

#генштаб #ураження
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