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Рух низки потягів по всій Україні затримується на 3-12 годин – "Укрзалізниця"

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Рух низки потягів по всій Україні затримується на 3-12 годин – "Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" повідомило про затримки поїздів у проміжку від трьох до 12 годин на окремих напрямках, йдеться в інформації про рух потягів на сайті компанії у середу.

Згідно з останніми оновленнями, станом на 13:35, найбільшу затримку має потяг № 109/110 Миколаїв-Львів – 12 г 20 хв., тоді як потяг № 31/32 Запоріжжя-1 – Пшемисль-головний прямує із затримкою 5 г 31 хв., а № 3/4 Дніпро-Головний – Ужгород – 4 г 50 хв., № 121/122 Миколаїв – Київ-Пас. – 3 г 30 хв.

На сайті "Укрзалізниці" щодо руху потягів не вказано основних причин їх затримок.

Зазначається, що загалом затримки у русі фіксуються у близько 19 поїздів.

#поїзди #рух #затримка #укрзалізниця
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