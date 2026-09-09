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У Борисполі поліція розслідує загибель новонародженої дитини, яка випала з 6-го поверху

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Поліція Київської області встановлює обставини загибелі новонародженої дівчинки, яка напередодні випала з балкона багатоповерхівки в Борисполі з шостого поверху, повідомляє поліція Київщини.

"Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Бориспіль з шостого поверху багатоповерхівки випала новонароджена дівчинка. За попередніми даними, дитина перебувала на балконі з матір'ю", – наголошує пресслужба в телеграм-каналі.

За інформацією правоохоронців, дівчинку доставили до лікарні. Попри зусилля медиків врятувати її не вдалося.

За цим фактом слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

#київська #загибель #дитина
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