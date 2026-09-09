Повторна детонація сталася на місці падіння дрона у Дніпровському районі Києва

Одиночний сильний вибух пролунав у нежитловій забудові в Дніпровському районі Києва в середу через кілька хвилин після першої детонації на місці падіння російського безпілотника.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на місці продовжується пожежа. Працюють рятувальники, також оперативно прибуло кілька карет "швидкої допомоги".

Як повідомлялося, російський безпілотник впав у нежитловій забудові у кількох сотнях метрів від житлових будинків у Дніпровському районі та детонував через кілька хвилин, після чого на місці розпочалася пожежа, яку ліквідують рятувальники. Співробітники поліції після цього перекрили вулицю поряд і попереджали про можливість повторної детонації.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у Телеграм про загоряння в складській будівлі в Дніпровському районі внаслідок падіння БпЛА.