Дрон здетонував у Дніпровському районі Києва після падіння, триває гасіння пожежі

Російський безпілотник впав у нежитловій забудові за кількасот метрів від житлових будинків у Дніпровському районі Києва в середу та здетонував через кілька хвилин.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", після вибуху на місці падіння розпочалася пожежа, яку ліквідують рятувальники.

Співробітники поліції перекрили вулицю поряд, попереджають про можливу повторну детонацію.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграм про загоряння в складській будівлі в Дніпровському районі внаслідок падіння БпЛА.