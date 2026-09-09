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Події

Дрон здетонував у Дніпровському районі Києва після падіння, триває гасіння пожежі

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Російський безпілотник впав у нежитловій забудові за кількасот метрів від житлових будинків у Дніпровському районі Києва в середу та здетонував через кілька хвилин.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", після вибуху на місці падіння розпочалася пожежа, яку ліквідують рятувальники.

Співробітники поліції перекрили вулицю поряд, попереджають про можливу повторну детонацію.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграм про загоряння в складській будівлі в Дніпровському районі внаслідок падіння БпЛА.

#київ #дрон #пожежа
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