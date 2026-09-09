Ексначальнику РТЦК на Львівщині повідомили про підозру в недостовірному декларуванні на 4,5 млн грн

Колишньому начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) Львівської області повідомили про підозру в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік на суму понад 4,5 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора в Телеграм.

Зокрема зазначається, що 45-річний експосадовець не зазначив у декларації майнові права дружини на об'єкт незавершеного будівництва – квартиру площею 40,8 кв. м у Львові вартістю майже 2 млн грн. "Встановлено, що у декларації за 2024 рік він не зазначив майнові права дружини на об'єкт незавершеного будівництва – квартиру площею 40,8 кв. м у Львові вартістю майже 2 млн грн", – йдеться в повідомленні відомства у телеграм.

Експосадовець вказав понад 2,5 млн грн власної готівки, хоча, відповідно до підтверджених джерел доходів, міг накопичити не більше ніж 684 тис. грн. Різниця становила понад 1,8 млн грн.

Ще $40 тис. та 376 тис. грн були зазначені як готівкові кошти дружини. За наявними даними, її доходи дозволяли накопичити не більше ніж 1,2 млн грн, тоді як розбіжність становила 840,6 тис. грн.

"За даними слідства, загальна сума недостовірних відомостей у декларації перевищила 4,5 мільйони гривень. Ця сума перевищує 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України", – йдеться в повідомленні.

Ексначальнику ТЦК повідомили про підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації. Клопотання про обрання йому запобіжного заходу перебуває на розгляді суду.