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Кількість постраждалих внаслідок удару дрона по поїзду на Ізюм зросла до 7, один - у важкому стані

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Кількість постраждалих внаслідок удару дрона по поїзду на Ізюм зросла до 7, один - у важкому стані
Фото: https://t.me/izyum_official/

Станом на 12:45 середи кількість постраждалих внаслідок влучання російського дрону по пасажирському поїзду в Ізюмській громаді Харківської області зросла до семи, усіх шпиталізовано, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Відомо про сім поранених, серед них 62-річний чоловік у важкому стані. Всіх постраждалих госпіталізували", – написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, за інформацією Ізюмської міської військової адміністрації, російський "шахед" поцілив у задню частину потяга сполученням "Харків-Ізюм" на залізничній станції поряд з с.Іскра. Постраждало щонайменше шість людей. Спалахнула пожежа.

#ізюм #постраждалі #поїзд
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