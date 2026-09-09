Україна та Чехія домовилися посилити співпрацю у межах міжнародної Коаліції укриттів – МВС

Посилити співпрацю в межах міжнародної Коаліції укриттів цивільного захисту для України домовилися заступники міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв та Катерина Павліченко під час зустрічі з делегацією Чехії, повідомляє пресслужба МВС у телеграм.

У межах Коаліції вже акумульовано понад EUR22 млн. До реалізації відібрано 12 проєктів із будівництва укриттів у закладах освіти та медичних установах прифронтових регіонів. Для восьми з них уже схвалено фінансування та розпочато реалізацію.

До зустрічі долучилися представники МВС, ДСНС, Посольства Чехії та чеських компаній, що спеціалізуються на будівництві й технічному оснащенні захисних споруд.

"Ми вдячні Уряду та народові Чеської Республіки за незмінну підтримку та готовність спільно зміцнювати безпековий простір нашої держави. Особливо цінуємо участь Чехії в міжнародній Коаліції укриттів, яка вже об'єднала 12 держав-партнерів і 4 міжнародні організації", – наголосив Сергєєв.

Він також підкреслив, що одним із ключових пріоритетів Стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту до 2034 року є будівництво нових капітальних споруд цивільного захисту.

Окрім того, сторони обговорили стандарти будівництва захисних споруд та домовилися продовжити діалог із залученням ДСНС.