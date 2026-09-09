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Зеленський – про ураження військово-морської бази РФ у Новоросійську, військових кораблів та носіїв "Калібрів"

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження за останню добу військово-морської бази РФ у Новоросійську Краснодарського краю, а також військових кораблів і носіїв "Калібрів".

"Відповідаємо Росії на її щоденні терористичні удари – ефективно і фактично по всій географії. За цю добу є результати у Новоросійську в Краснодарському регіоні", – написав Зеленський у Facebook у середу.

За його словами, уражено військово-морську базу, термінал, задіяний у відвантаженні нафти, об'єкти військової гавані, військові кораблі та носії "Калібрів".

Зеленський подякував воїнам Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Військово-морських сил ЗСУ, Головного управління розвідки та Державної прикордонної служби за влучність.

"Дякую кожному, хто розвиває потенціал наших далекобійних санкцій, щоб російська війна дедалі більше відчувалася там, звідки вона прийшла", – зазначив президент.

#війна #рф #ураження
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