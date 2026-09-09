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Потепління очікується в Україні в найближчі дні, але в багатьох областях невеликі дощі

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Потепління очікується в Україні в найближчі дні, але в багатьох областях невеликі дощі

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень у четвер, 10 вересня, в інших областях, а також вночі скрізь без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер в цей день очікується переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень у більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, у східних областях 5-10°; вдень 24-29°, у західних областях 18-23°.

В Києві 10 вересня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 10 вересня вдень була 31,2° в 1909 р., найнижча вночі 4,1° тепла в 1968 р.

В п'ятницю, 11 вересня, вночі на північному сході, місцями у Київській та Черкаській областях невеликі дощі, вдень у західних областях помірні, на Закарпатті місцями значні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів.

Вітер в цей день переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на північному заході країни та в Карпатах 7-12°; вдень 18-23°, на півдні та південному сході країни 24-29°.

В Києві 11 вересня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

#прогноз #погода #прогноз_погоди
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