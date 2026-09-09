Міносвіти запрошує учителів провести для учнівства 9-11-х класів тематичний урок щодо "Справи Ґонґадзе"

Міністерство освіти і науки України разом із Премією імені Георгія Ґонґадзе та ГО "Вчися" запрошують учителів провести для учнівства 9-11-х класів тематичний урок "Справа Ґонґадзе: коли один голос голосніший за систему".

"16 вересня минає 26 років від дня зникнення Георгія Ґонґадзе – журналіста, засновника "Української правди" та одного із символів боротьби за свободу слова в Україні. До роковин Міністерство освіти і науки України разом із Премією імені Георгія Ґонґадзе та ГО "Вчися" запрошують учителів і вчительок провести для учнівства 9-11-х класів тематичний урок "Справа Ґонґадзе: коли один голос голосніший за систему", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що долучитися до ініціативи можна під час Тижня пам'яті Георгія Ґонґадзе, що триватиме з 14 до 20 вересня, або протягом наступних тижнів.

Урок з історії та громадянської освіти допомагає через події 2000 року говорити з підлітками про свободу слова, незалежність медіа, критичне мислення, громадянську відповідальність та роль окремої людини в суспільних змінах.

У відомстві додали, що під час уроку учнівство зможе: дізнатися, ким був Георгій Ґонґадзе та як його діяльність вплинула на розвиток громадянського суспільства в Україні; дослідити, чому створення "Української правди" стало важливою подією для українського медіапростору; дізнатися про "касетний скандал" та його вплив на суспільно-політичні процеси; осмислити роль свободи слова та незалежних медіа в демократичному суспільстві; обговорити значення активної громадянської позиції та особистої відповідальності.

В Міносвіти розповіли, що формат уроку передбачає самостійну роботу учнів та учениць із першоджерелами – статтями, стенограмами та записами.

"Вони порівнюватимуть позиції різних сторін, аналізуватимуть лексику й емоційні маркери, вчитимуться помічати упередження та формувати власні аргументовані висновки. Так робота з історією Георгія Ґонґадзе стає також практичним матеріалом для розвитку критичного мислення та медіаграмотності", – йдеться в повідомленні.

Завантажити матеріали уроку можна за посиланням.