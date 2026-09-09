Сили оборони у серпні показали найбільший результат за програмою "єБали": знищено майже 24 тис. дронів

У серпні Сили оборони України за програмою "єБали" знищили майже 24 тис. ворожих дронів-коптерів – це найбільший місячний показник за весь час роботи програми, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Найбільший місячний показник за весь час роботи програми "єБали": у серпні Сили оборони знищили майже 24 тис. ворожих дронів-коптерів", – наголошують у відомстві.

Зазначається, шо за цією програмою у серпні також підтверджено ліквідацію або поранення 30 246 окупантів.

Окрім того, минулого місяця українські військові уразили понад 35 тис. безпілотників літакового типу, винищувач Су-30, літак Л-39 "Альбатрос" та вертоліт Ка-52 "Алігатор".