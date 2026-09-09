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Незаконний канал переправлення чоловіків до Словаччини виявили на Закарпатті – ДПСУ

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Прикордонники викрили у Закарпатській області канал незаконного переправлення людей через державний кордон до Словаччини, за організацію якого з кожного клієнта брали $7 тис., повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Організатором схеми, за даними прикордонників, був 23-річний житель Ужгорода, який залучив до протиправної діяльності 28-річного спільника. Останній відповідав за транспортування замовників протизаконної послуги, отримання коштів, а також проведення інструктажів щодо поведінки в разі зустрічі з правоохоронцями та під час незаконного перетину кордону. "Охочих шукали через соцмережі та брали $7000 з кожного клієнта. Під час затримання та невідкладного обшуку було вилучено $3200, три мобільні телефони та автомобіль", – повідомляє ДПСУ у середу.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави.

#кордон #закарпаття
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