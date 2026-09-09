Бутенко про PISA-2025: Порівняно з 2022р результати українських підлітків статистично значуще не погіршилися

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє, що дослідження PISA-2025 показало, що порівняно з 2022 роком результати українських підлітків статистично значуще не погіршилися в жодній із трьох основних галузей: природничі науки, математика, читання.

"За кожною цифрою цього дослідження – українські діти. Покоління, яке пішло до школи у 2016 році. У п'ятому класі їхнє звичне навчання перервала пандемія COVID-19. Із сьомого класу вони навчаються в умовах повномасштабної війни. Повітряні тривоги й укриття. Періоди дистанційного навчання. Обстріли, відключення електроенергії, вимушені переїзди. Для багатьох наших дітей це значна частина їхнього шкільного досвіду… Тому перший важливий результат PISA-2025 – українська освіта вистояла. Порівняно з 2022 роком результати наших 15-річних підлітків статистично значуще не погіршилися в жодній із трьох основних галузей", – написав Бутенко в мережі Facebook, коментуючи результати PISA-2025.

Водночас, міністр зазначив, що також оцінювання показало низку проблем, зокрема результат України з природничо-наукових дисциплін, з математики і із читання все ще нижче середніх показників країн ОЕСР.

"Ще важливіше для мене інше: 35% підлітків не досягають базового рівня з природничих наук, 46% – з математики, 45% – із читання. Майже третина – 29,3% – не досягають базового рівня одночасно в усіх трьох галузях. Є і дуже великий розрив в освітніх можливостях. Між результатами дітей із сіл та великих міст – 61-68 балів залежно від галузі. Це орієнтовно понад три роки навчання", – розповів керівник міністерства.

Бутенко наголосив, що результати PISA показують, де система потребує найбільшої уваги і куди необхідно спрямовувати ресурси.

"Саме тому продовжуємо НУШ і компетентнісний підхід до навчання. Дитина має вміти не просто відтворити вивчене, а працювати з інформацією, досліджувати, аргументувати, застосовувати знання для розв'язання реальних задач. Важливе уточнення: PISA-2025 не оцінює результати "Нової української школи". Діти, які проходили тестування, почали навчатися ще до системного впровадження НУШ. Але дослідження дуже чітко показує виклики, на які ця реформа має відповідати", – написав він.

Міністр наголосив, що відомство працює над тим, щоб якість освіти дедалі менше залежала від того, у великому місті чи невеликому селі живе дитина; розвиває професійну підготовку педагогів; повертає дітей до безпечного очного навчання там, де це можливо.

Дослідження PISA‑2025 охопило 17 із 27 регіонів України – там, де безпекова ситуація дозволила провести опитування. До нього долучилися 297 закладів освіти та майже 9 тисяч учнів, однак у презентації наведено дані, отримані від 7 тисяч респондентів.

PISA (Programme for International Student Assessment, Програма міжнародного оцінювання учнів) – міжнародне дослідження якості освіти, започатковане 1997 року. Його координує ОЕСР. PISA оцінює рівень математичної, читацької та природничо‑наукової грамотності 15‑річних підлітків у понад 80 країнах світу.

Як повідомлялося, дослідження PISA‑2025 показало, що українські школярі активніше застосовують штучний інтелект у навчанні, ніж їхні ровесники в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

Зокрема, 54% українських учнів щонайменше раз на тиждень використовують ШІ як допомогу в навчанні (в країнах ОЕСР – 46%). 78% учнів в Україні на уроках принаймні іноді оцінюють якість інформації, створеної чат‑ботами ШІ (ОЕСР – 63%), 42% використовують ШІ для узагальнення тексту (ОЕСР – 30%), 37% – для пошуку інформації (ОЕСР – 31%), 43% – для підготовки текстів (ОЕСР – 29%).