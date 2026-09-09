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Росіяни вдарили дроном по потягу "Харків – Ізюм", попередньо постраждали шестеро людей

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Росіяни вдарили дроном по потягу "Харків – Ізюм", попередньо постраждали шестеро людей
Фото: https://t.me/izyum_official/

Удар ворожого безпілотника типу "Шахед" пошкодив задню частину потяга сполученням "Харків – Ізюм" на залізничній станції поблизу села Іскра в середу, попередньо постраждали шестеро людей, повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація (МВА).

"Сьогодні, 9 вересня, о 10:00 ворог завдав удару безпілотним літальним апаратом (БПЛА) типу "Шахед"…На жаль, внаслідок ворожої атаки попередньо постраждали 6 осіб", – наголосили у МВА.

За інформацією відомства, внаслідок влучання безпілотника у задню частину потяга виникла пожежа.

На місці події працюють бригади швидкої медичної допомоги, постраждалим надають необхідну допомогу.

Напередодні АТ "Укрзалізниця" (УЗ) повідомила про загибель провідниці регіонального поїзда Дніпро-Запоріжжя, який ворог атакував у вівторок, 8 вересня. В УЗ пояснили, що співробітниця поверталася до поїзда після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку, внаслідок чого ворожий удар забрав її життя.

Протягом дня російські війська завдали двох ударів "шахедами" по поїзду Київ-Суми, який перебував на під'їзді до Сум. Згодом ворог вчергове завдав удару на Сумщині по приміському дизель-потягу, внаслідок завчасного виявлення загрози, пасажирів було евакуйовано, однак є пасажири з уламковими пораненнями, першу допомогу їм надала поїзна бригада на місці, надалі на місце прибули медики.

#потяг #постраждалі #атака #харківська
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