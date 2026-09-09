Кількість окупантів, ліквідованих СБС, у вересні зросла на 16% відносно серпня – Бровді

Середньодобова кількість російських окупантів, знищених Силами безпілотних систем (СБС) ЗСУ, у вересні зросла на 16% порівняно з серпнем, повідомив командувач СБС Роберт Бровді (позивний Мадяр).

"Суттєво зросла середньодобова цифра знищення особового складу противника Птахами СБС на лінії зіткнення: 411 одиниць живої сили щодоби вересня проти 355 одиниць середньодобових у серпні", – написав Бровді в телеграм-каналі у середу.

Він додав, що російські окупанти наростили концентрацію особового складу на передньому краї, перш за все на Добропільському напрямку в Донецькій області (смуга Угруповання військ Азов, 1 корпус Національної гвардії України), що відобразилося й на результатах знищення.

В абсолютних цифрах протягом 1-8 вересня СБС було ліквідовано вже 3395 окупантів, а також результативно уражено 16720 ворожих цілей.

В морі було уражено 13 одиниць тіньового флоту в Чорному морі в межах операції "МоЛоЧКа". Всього за час операції СБС "МоЛоЧКа", яка стартувала 6 липня, було уражено 282 одиниці плавзасобів тіньового флоту.

Крім того, в ніч на 9 вересня була уражена комплексним ударом СОУ за участі СБС військово-морська база Новоросійськ на Чорному морі. Внаслідок удару окупанти втратили низку військових плавзасобів, в тому числі ракетоносії.

Також в російській Анапі підрозділи СБС знищили палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8, а також два радіолокаційні комплекси – "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6 зі складу ЗРК С-300/400 у районі Геленджика.