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Події

У Києві чоловік після сварки із сусідом влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки

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Увечері у вівторок після конфлікту із сусідом 41-річний киянин у стані алкогольного сп'яніння здійснив постріл із вікна багатоповерхівки у центрі Києва у напрямку припаркованого автомобіля Audi Q8, повідомляє столична поліція.

"Інцидент стався ввечері у дворі багатоповерхівки на вулиці Січових Стрільців. 41-річний киянин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, посварився із сусідом, після чого взяв стрілецьку зброю, вийшов на балкон та здійснив постріл у напрямку припаркованого Audi Q8, який належав потерпілому", – зазначається в повідомленні у середу.

У поліції зазначили, що зброя була зареєстрована, а чоловік мав відповідний дозвіл на її зберігання. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місце події одразу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у киянина карабін.

"Дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство", – наголошують у відомстві.

#київ #стрілянина #багатоповерхівка
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