Окупанти вбили дронами двох жителів Херсона

Двоє мирних жителів Херсона загинули в середу вранці унаслідок атак російських дронів по місту, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"9 вересня 2026 року близько 08:25 та 09:40 військовослужбовці рф здійснили атаки із застосуванням дронів по Херсону. Унаслідок атак загинули 73-річний чоловік та 55-річна жінка. На момент ударів обоє перебували на вулиці", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі дії та документують наслідки чергової атаки російських військових на цивільне населення Херсонщини.