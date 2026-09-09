Окупанти атакували Новгород-Сіверський район, є загиблий, зруйновано будинок

55-річний чоловік загинув у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області у вівторок вдень внаслідок російської атаки.

Як повідомляє обласне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок обстрілів на території району знищено приватний житловий будинок, ще вісім будівель пошкоджено.

Крім того, у Чернігівському районі ввечері у вівторок через ворожі атаки виникли займання житлового будинку, господарської споруди та сухої рослинності. Рятувальники ліквідували всі пожежі, повідомили у відомстві.