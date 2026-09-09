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Собівартість продукції IDS Україна у 2026р зросла майже на 50% – гендиректор

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Собівартість продукції IDS Україна у 2026р зросла майже на 50% – гендиректор

Собівартість продукції групи компаній IDS Україна (ТМ "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф") у 2026 році зросла майже на 50% через подорожчання пального та електроенергії, водночас це лише частково позначилося на роздрібних цінах, повідомив генеральний директор ї Марко Ткачук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Загалом через сукупність чинників, включаючи пальне, роботу генераторів під час блекаутів та нові тарифи на електроенергію, собівартість піднялася майже на 50%. Проте це лише частково позначилося на кінцевій ціні для споживача, ми взяли основний удар на себе", – зазначив Ткачук.

За його словами, ключовими факторами зростання витрат стали подвоєння логістичних тарифів через подорожчання дизпального понад 50%, використання генераторів під час вимкнень світла та підвищення тарифів на електроенергію. Зокрема, логістична складова у структурі продукції становить близько 10%, тому дворазове зростання транспортних витрат додало щонайменше 7% до собівартості.

Керівник групи компаній підкреслив, що через утримання цін маржинальність продукції знизилася, однак часткове коригування вартості на полицях є необхідним для виплати зарплат працівникам, сплати податків та фінансування благодійних програм.

#продукція #ids #собівартість #марко_ткачук
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