РФ атакувала енергетиків на Запоріжжі, через обстріли знеструмлено частину споживачів в 5 областях – Міненерго

Станом на ранок 9 вересня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлено частину споживачів у Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, повідомило Міністерство енергетики України в середу.

Наразі скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

"У Запорізькій області ворожий БпЛА атакував службовий автомобіль енергетиків. Вони їхали відновлювати електропостачання в одній з громад регіону. На щастя, минулося без постраждалих", – проінформували у відомстві.

У Міненерго звернулися до споживачів з проханням за можливості перенести активне енергоспоживання 9 вересня на денний час – з 10:00 до 15:00 та обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00, що допоможе знизити навантаження на енергосистему.