Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ДБР запускає масштабну антикорупційну кампанію "Хабар має наслідки"

2 хв читати
Додати як джерело

Державне бюро розслідувань (ДБР) за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) запускає масштабну інформаційну кампанію "Хабар має наслідки".

"Головна мета кампанії – зруйнувати хибне уявлення про хабарництво як про простий, зручний чи безпечний спосіб вирішення питань та змістити увагу з уявної особистої вигоди на справжню ціну корупційного рішення", – йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Як наголосили в Бюро, кампанія має продемонструвати, що хабар ніколи не є приватною справою двох людей і не зникає безслідно. Кожна незаконна дія залишає слід, який неодмінно приведе до обох її учасників – як до того, хто одержує неправомірну вигоду, так і до того, хто її пропонує, обіцяє чи надає. У передбачених законом випадках такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність відповідно до статей 368 та 369 Кримінального кодексу України.

"Забезпечення невідворотності покарання є пріоритетним напрямом системної роботи ДБР. Бюро протидіє хабарництву, незаконному збагаченню, розкраданню державного майна, зловживанням службовим становищем та іншим корупційним злочинам серед посадовців, працівників правоохоронних органів, суддів і військовослужбовців у межах визначеної законом підслідності. Особливої ваги ця робота набуває в умовах війни, коли корупція означає не лише втрату державних коштів, а й загрозу для безпеки та обороноздатності країни. Державні ресурси мають працювати на оборону й громадян, а не ставати джерелом особистого збагачення чи використовуватися всупереч суспільним інтересам", – підкреслили в ДБР.

Бюро закликає громадян не ставати частиною корупційних схем.

"Не давайте і не беріть хабарів, а якщо вам відомо про факти будь-яких корупційних правопорушень – повідомляйте про це Бюро", – закликають правоохоронці.

Повідомити про кримінальне правопорушення можна на сайті ДБР.

#кампанія #корупція #боротьба #дбр
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

Пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Республікою Молдова призупинив роботу через атаку Російської Федерації безпілотниками в ніч на 9 вересня, є…

Читати
РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

Російські війська здійснили кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ДТЕК, унаслідок чого станція припинила генерацію електроенергії, а її обл…

Читати
Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі заявив, що Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенц…

Читати
Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав партнерів до листопада ухвалити необхідні фінансові рішення для забезпечення України та повідомив, з п…

Читати