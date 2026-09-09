ДБР запускає масштабну антикорупційну кампанію "Хабар має наслідки"

Державне бюро розслідувань (ДБР) за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) запускає масштабну інформаційну кампанію "Хабар має наслідки".

"Головна мета кампанії – зруйнувати хибне уявлення про хабарництво як про простий, зручний чи безпечний спосіб вирішення питань та змістити увагу з уявної особистої вигоди на справжню ціну корупційного рішення", – йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Як наголосили в Бюро, кампанія має продемонструвати, що хабар ніколи не є приватною справою двох людей і не зникає безслідно. Кожна незаконна дія залишає слід, який неодмінно приведе до обох її учасників – як до того, хто одержує неправомірну вигоду, так і до того, хто її пропонує, обіцяє чи надає. У передбачених законом випадках такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність відповідно до статей 368 та 369 Кримінального кодексу України.

"Забезпечення невідворотності покарання є пріоритетним напрямом системної роботи ДБР. Бюро протидіє хабарництву, незаконному збагаченню, розкраданню державного майна, зловживанням службовим становищем та іншим корупційним злочинам серед посадовців, працівників правоохоронних органів, суддів і військовослужбовців у межах визначеної законом підслідності. Особливої ваги ця робота набуває в умовах війни, коли корупція означає не лише втрату державних коштів, а й загрозу для безпеки та обороноздатності країни. Державні ресурси мають працювати на оборону й громадян, а не ставати джерелом особистого збагачення чи використовуватися всупереч суспільним інтересам", – підкреслили в ДБР.

Бюро закликає громадян не ставати частиною корупційних схем.

"Не давайте і не беріть хабарів, а якщо вам відомо про факти будь-яких корупційних правопорушень – повідомляйте про це Бюро", – закликають правоохоронці.

Повідомити про кримінальне правопорушення можна на сайті ДБР.