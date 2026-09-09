Авіасполучення у Великій Британії відновилося вранці в середу після збою в системі управління

Рейси з британських аеропортів відновилися рано вранці в середу після значного збою в системі управління повітряним рухом.

Однак представники аеропортів попередили, що для нормалізації роботи знадобиться час, оскільки через перебої літаки опинилися не в тих місцях, де мали перебувати згідно з розкладом, повідомляє агентство Reuters.

Багатогодинна зупинка роботи системи управління у вівторок призвела до скасування понад 1 тис. рейсів, що вплинуло на плани сотень тисяч пасажирів.

У міру відновлення польотів адміністрація лондонського аеропорту Гітроу рекомендувала пасажирам уточнювати статус рейсу перед поїздкою через зміни в розкладі. "Ми очікуємо, що наслідки збою будуть відчуватися й надалі, доки літаки та екіпажі повертатимуться до штатного розкладу роботи", – йдеться в заяві найбільшої авіагавані Британії.

Лондонський аеропорт Гатвік, другий за завантаженістю в країні, також порадив пасажирам попередньо зв'язуватися з авіакомпаніями, на рейси яких вони придбали квитки.

Ryanair повідомила, що збій зачепив близько 150 тис. пасажирів авіакомпанії через скасування понад 200 рейсів, а British Airways заявила про скасування або перенаправлення 100 рейсів, що торкнулося десятків тисяч людей.