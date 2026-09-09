УЧХ брав участь у ліквідації наслідків російської повітряної атаки на Миколаїв

Український Червоний Хрест брав участь у ліквідації наслідків російської масованої комбінованої повітряної атаки на Миколаїв.

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Миколаївській області спільно з іншими рятувальними службами міста брала участь у реагуванні на наслідки чергової атаки на місто", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери працювали на локаціях, де були пошкоджені об'єкти цивільної та житлової інфраструктури, підприємства. Вони супроводжували роботи з гасіння пожеж, проводили обхід територій для виявлення постраждалих, надавали першу допомогу та транспортували постраждалих до медичних закладів міста.

За інформацією ДСНС України, протягом минулої доби та сьогодні вранці російські війська здійснили масований комбінований удар по Миколаївщині. У Миколаєві зруйновано приватний двоповерховий житловий будинок та гараж. Одна людина загинула, одну – госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще трьом людям, серед них дитина, надали медичну допомогу. У місті також виникли пожежі на декількох локаціях, зокрема у торгівельному центрі, кафе та на території автотранспортного підприємства, які були ліквідовані.