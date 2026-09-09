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У Києві п'ятеро постраждалих внаслідок російської атаки, троє шпиталізовано

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У Києві п'ятеро постраждалих внаслідок російської атаки, троє шпиталізовано
Фото: ДСНС

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про п'ятьох постраждалих внаслідок російських ударів по українській столиці у середу вранці.

"5 людей постраждали від атаки ворога зранку на столицю. Трьох поранених медики госпіталізували", – написав Кличко в телеграм.

Як уточили в поліції, серед п'ятьох потерпілих є вагітна жінка.

"На місці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, співробітники ДСНС та інші профільні служби", – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, ворожий БпЛА влучив у 22-поверховий будинок на рівні 12 поверху.

У той же час президент України Володимир Зеленський повідомив про чотирьох постраждалих, внаслідок удару в будинку почалася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

"На жаль, замало реагування міжнародної спільноти на ці удари, які фактично щодня забирають життя людей. Але реакція потрібна: Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі. І важливо, щоб санкції та підтримка України працювали ефективно саме на це", – написав Зеленський в телеграм.

Раніше повідомлялося, що в Дарницькому районі Києва вранці середи внаслідок влучання БпЛА в 24-поверховий житловий будинок сталося загоряння та руйнування стін на 12-му поверсі. Про постраждалих інформації не було.

#київ #постраждалі #обстріл
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