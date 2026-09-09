У Дніпрі пошкоджено понад 20 приватних будинків, два зруйновано вщент – мер

Внаслідок нічних ударів росіян по Дніпру пошкоджено понад 20 житлових будинків і два зруйновано повністю, повідомив міський голова Борис Філатов.

"Загалом у Дніпрі пошкоджено понад 20 приватних будинків – два із них фактично зруйновано вщент. Також кілька десятків вікон вибито у прилеглій багатоповерхівці", – написав Філатов у телеграм-каналі.

Наразі на місці працюють комунальники. Комісія Новокодацького району допомагає містянам з оформленням заявок в рамках програми "єВідновлення". Працюють благодійники.

Як повідомлялося, в Дніпрі внаслідок російської атаки госпіталізували двох людей, ще один постраждалий від госпіталізації відмовився. Унаслідок атаки в місті виникло кілька пожеж, зокрема горіли склад із будівельними матеріалами та приватний будинок.