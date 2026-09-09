Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сили оборони збили 165 БПЛА противника – ПС ЗСУ

1 хв читати
Додати як джерело
Сили оборони збили 165 БПЛА противника – ПС ЗСУ
Фото: Міноборони України

У ніч на 9 вересня росіяни атакували територію України балістичними ракетами Іскандер-М, S8000 "Бандероль", а також 196 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локації.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі лишаються ворожі БпЛА.

Кількість випущених ворогом ракет не повідомлялося.

Таким чином, ефективність української протипоітряної оборони по дронах в ніч на середу склала понад 84%.

#росія #збиття #бпла
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

Пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Республікою Молдова призупинив роботу через атаку Російської Федерації безпілотниками в ніч на 9 вересня, є…

Читати
РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

Російські війська здійснили кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ДТЕК, унаслідок чого станція припинила генерацію електроенергії, а її обл…

Читати
Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі заявив, що Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенц…

Читати
Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав партнерів до листопада ухвалити необхідні фінансові рішення для забезпечення України та повідомив, з п…

Читати