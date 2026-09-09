Сили оборони збили 165 БПЛА противника – ПС ЗСУ

У ніч на 9 вересня росіяни атакували територію України балістичними ракетами Іскандер-М, S8000 "Бандероль", а також 196 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локації.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі лишаються ворожі БпЛА.

Кількість випущених ворогом ракет не повідомлялося.

Таким чином, ефективність української протипоітряної оборони по дронах в ніч на середу склала понад 84%.