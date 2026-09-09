В Осло відбудуться похорони норвезького короля Гаральда V

Церемонія прощання з норвезьким королем Гаральдом V відбудеться в Кафедральному соборі Осло в середу.

Очікується, що на похоронах будуть присутні монархи європейських країн, зокрема Данії, Швеції, Нідерландів, Іспанії та Бельгії, представники королівських родин Великої Британії, Монако та Болгарії, а також члени імператорської династії Японії. Свою присутність на похоронах також підтвердили голови держав і міністри низки країн.

Після відспівування тіло Гаральда V поховають у королівському мавзолеї біля фортеці Акерсхус.

Гаральд V народився 21 лютого 1937 року, він займав престол з 1991 року. Король Гаральд був головнокомандувачем Збройних сил Норвегії, мав звання генерала та адмірала. У 2015 році став першим чинним монархом у світі, який відвідав Антарктиду. Захоплювався вітрильним спортом.

У середині серпня норвезька королівська родина повідомила, що Гаральд V був госпіталізований до лікарні в Осло для лікування гемолітичної анемії. Через кілька днів палац опублікував заяву про те, що стан монарха погіршився. Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років.

Новим королем Норвегії став син покійного Гокон VIII.