Одна людина загинула, ще восьмеро постраждали внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби – ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 11 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 8 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків зазнали поранень чоловіки 43 і 45 років; у с. Підлиман Борівської громади загинув 55-річний водій, отримала гостру реакцію на стрес 49-річна жінка; у сел. Золочів поранено 63-річного чоловіка, отримали гостру реакцію на стрес жінки 39 і 75 років та 73-річний чоловік; у м. Дергачі поранено 41-річного чоловіка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/synegubov/25555