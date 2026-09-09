На Миколаївщині внаслідок масованої атаки РФ загинула 70-річна жінка, п'ятеро людей постраждали – ОВА

Унаслідок масованого комбінованого удару російських військ по Миколаївській області загинула 70-річна жінка, ще п'ятеро людей, серед них 15-річна дитина, постраждали, повідомив начальник Миколаївської ОВА Георгій Решетилов.

"Унаслідок нічних атак загинула 70-річна жінка. Постраждали 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина", – написав він у телеграмі.

За його словами, 66-річного чоловіка госпіталізовано, його стан середньої тяжкості. 74-річному чоловікові, 44-річній жінці та 15-річній дитині надали необхідну медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

У Миколаєві пошкоджено об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі. Один вантажний автомобіль знищено.

За даними ОВА, вночі РФ здійснила масований комбінований удар по області із застосуванням ударних БпЛА типу "Shahed-238", балістичних ракет "Іскандер-М", ракет "Бандероль" та КАБ.

У Миколаїському районі напередодні російські війська двічі атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. У селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає.

Також уночі ворог атакував КАБ Галицинівську громаду, де пошкоджено об'єкти промислової інфраструктури. У Березанській громаді внаслідок атаки БпЛА типу "Shahed" пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Джерело: https://t.me/mykolaiv_ova/3774