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Лубінець: РФ систематично атакує українську освіту, пошкоджено понад 4650 закладів, 423 зруйновано

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Лубінець: РФ систематично атакує українську освіту, пошкоджено понад 4650 закладів, 423 зруйновано
Фото: Львівська міська рада

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ пошкоджено понад 4650 закладів освіти, ще 423 повністю зруйновано, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Школа не має бути мішенню. Дитина не має боятися йти на урок. Учитель не має проводити заняття під звуки вибухів", – написав Лубінець у соцмережах.

За його словами, Росія систематично атакує українську освіту, зокрема школи, дитячі садки, університети та заклади професійної освіти.

Лубінець наголосив, що атаки на цивільні об'єкти та умисне знищення освітньої інфраструктури несумісні з нормами міжнародного гуманітарного права.

Окремо він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях РФ нав'язує дітям російську систему освіти, пропаганду та викривлену історію, позбавляючи їх можливості навчатися за українськими стандартами.

"Росія має понести відповідальність за кожну знищену освітню можливість української дитини", – наголосив Лубінець.

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/12494

#лубінець #освіта #рф #атаки
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