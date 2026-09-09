На Київщині за добу внаслідок атаки РФ загинули двоє людей, ще 7 постраждали, серед них двоє дітей – ОВА

Унаслідок російської атаки на Київщину за минулу добу загинули двоє людей, ще семеро постраждали, серед них двоє дітей, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Ворог атакує Київщину вже третю добу поспіль. Лише за останню добу росіяни вбили двох людей. Ще 7 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей", – написав Ткаченко в телеграмі.

За його словами, наслідки атаки зафіксовані у п'яти районах області.

У Броварському районі пошкоджене господарське приміщення, травмовані дві людини. У Білоцерківському районі пошкоджені виробниче приміщення та багатоповерховий будинок.

В Обухівському районі пошкоджені приватні будинки, виробниче й адміністративне приміщення, багатоповерхівка та сім автомобілів. У Бориспільському районі пошкоджені приватний будинок і два автомобілі, постраждала дитина.

У Бучанському районі пошкоджені вісім приватних будинків, складські та виробничі приміщення, три автомобілі. Четверо людей постраждали, серед них дитина, двоє людей загинули.

Загалом в області пошкоджено 31 об'єкт, зокрема 11 приватних будинків, дві багатоповерхівки, п'ять виробничих і складських приміщень, адміністративну та господарську будівлі, а також 12 автомобілів.

На місцях продовжують працювати рятувальники, медики, поліція та інші служби.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2849