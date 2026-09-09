Окупанти за добу втратили 1480 осіб та 533 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1480 окупантів, шість танків, 42 артсистеми, п'ять бронемашин, 1879 БПЛА, а також 533 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.26 склали особового складу – близько 1 500 870 (+1 480) осіб, танків – 12 338 (+6) од, бойових броньованих машин – 25 290 (+5) од, артилерійських систем – 49 383 (+42) од, РСЗВ – 2 105 (+1) од, засоби ППО – 1 613 (+1) од, літаків – 441 (+0) од, гелікоптерів – 355 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 2 534 (+13) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 506 188 (+1 879) од, крилаті ракети – 5 103 (+33) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 146 008 (+530) од, спеціальна техніка – 4 650 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid09EyNMy5xJSiwK84DyGUdMMeB6kcNcubKvFDuuZeynEdXBwiFfJriYPkfa9oNY13Vl