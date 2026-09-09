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ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС

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ПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою призупинив роботу через влучання ворожого безпілотника, є загиблі – ДМС
Фото: https://t.me/odeskaODA

Пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Республікою Молдова призупинив роботу через атаку Російської Федерації безпілотниками в ніч на 9 вересня, є загиблі, повідомляє Державна митна служба України (ДМС).

"Сьогодні вночі російські безпілотники атакували на Одещині міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче". Руйнувань зазнала інфраструктура пункту пропуску та прилегла територія, виникли пожежі. На жаль, є загиблі та постраждалі серед цивільного населення", – йдеться в публікації відомства зранку в середу, 9 вересня.

Зазначається, що наразі оформлення осіб і транспортних засобів (ТЗ) на цьому напрямку кордону призупинено.

"Просимо врахувати це при плануванні маршруту", – додали в ДМС.

Джерело: https://t.me/UkraineCustoms/6577

#пункт #одеська #пропуску
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