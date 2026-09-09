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На Одещині внаслідок атаки РФ на пункт пропуску "Старокозаче" загинули двоє людей, троє постраждали – ОВА

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На Одещині внаслідок атаки РФ на пункт пропуску "Старокозаче" загинули двоє людей, троє постраждали – ОВА
Фото: https://t.me/odeskaODA

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на міжнародний пункт пропуску для автосполучення "Старокозаче" на кордоні з Молдовою загинули двоє людей, ще троє постраждали, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На жаль, є жертви серед цивільних, які перебували біля пункту пропуску: за попередньою інформацією, двоє людей загинули, троє постраждали", – написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, ще 16 людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань.

Під удар потрапили інфраструктура пункту пропуску та прилегла територія, виникли пожежі.

Роботу міжнародного пункту пропуску наразі призупинено. На місці працюють відповідні служби, про ситуацію поінформовано суміжну сторону.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/19820

#одеська #жертви #атака
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