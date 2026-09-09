У Дніпрі внаслідок атаки РФ госпіталізували двох людей, пошкоджено понад 10 приватних будинків та багатоповерхівку – ОВА

У Дніпрі внаслідок російської атаки госпіталізували двох людей, ще один постраждалий від госпіталізації відмовився, пошкоджено понад 10 приватних будинків та щонайменше одну багатоповерхівку, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей ушпиталені через атаку росіян на Дніпро. Це 51-річний чоловік та 52-річна жінка", – написав Ганжа в телеграмі.

За його словами, рятувальники дістали з підвалу понівеченого внаслідок удару будинку трьох людей. Медики надали їм необхідну допомогу.

15-річний хлопець, який перебував у пошкодженому будинку, госпіталізації не потребує.

Унаслідок атаки в місті виникли кілька пожеж, зокрема горіли склад із будівельними матеріалами та приватний будинок. Пожежу продовжують гасити.

Загалом пошкоджено понад 10 приватних будинків та щонайменше одну багатоповерхівку. На місці працюють усі екстрені служби.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31904