9 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 вересня відзначають День служби порятунку, Міжнародний день краси, День обізнаності про фетальний алкогольний синдром, День тестувальника, Міжнародний день судоку.

Православна церква вшановує пам'ять святих і праведних богоотців Йоакима й Анни; святого мученика Северіана.

Цього дня, 1776 року, Об'єднані колонії Америки було перейменовано на Сполучені Штати Америки.

День 1658 Російська агресія - Day 1658 Russian aggression

Міжнародний день краси

Міжнародний комітет з косметології та естетики (СІДЕСКО) проявив ініціативу створення Міжнародного дня краси, який відзначається щорічно 9 вересня.

СІДЕСКО, який вважається головною міжнародною Асоціацією терапії краси у світі, заснували в Брюсселі в 1946 році, і відтоді він формувався тисячами лікарів у всьому світі, завдяки роботі 33 відділень у багатьох країнах.

Із 1957 року кваліфікація CIDESCO має єдині міжнародні стандарти. Понад 220 шкіл в усьому світі ведуть навчання згідно з єдиними стандартами організації з присвоєнням диплома CIDESCO, який вважається найбільш престижною кваліфікацією в галузі косметології.

З 1995 року в цей день у світі особливо вітається все красиве, прекрасне, що приносить естетичну і моральну насолоду. Тому в багатьох містах і країнах саме 9 вересня повсюдно проводяться конкурси краси.

Перший в історії конкурс краси відбувся в Бельгії у вересні 1888 року, а "Міс Світу" - в Лондоні у квітні 1951 року.

Далеко не завжди в конкурсах беруть участь представниці слабкої статі з класичними параметрами 90-60-90. Журі виокремлюють осіб, наділених неповторною красою, що полягає у своєрідності зовнішнього вигляду.

Киянин Петро Нестеров першим у світі виконав "мертву петлю"

9 вересня 1913 року над Сирецьким аеродромом Києва військовий льотчик Петро Миколайович Нестеров першим у світі виконав замкнуту криву у вертикальній площині, названу згодом "петлею Нестерова", або "мертвою петлею". Цим маневром Нестеров поклав початок вищому пілотажу.

Петля Нестерова свою назву "мертва" отримала через те, що перші спроби виконати цю фігуру здійснювалися на зорі авіації на літаках, які не витримували перевантажень, що виникали, і руйнувалися, а пілоти зазвичай не виживали.

У той час за інструкцією в польотах на аеропланах категорично заборонялися усілякі крени, круті віражі та спіралі. Але 9 вересня 1913 року нестерівський "Ньюпор" злетів у небо. На висоті 800-1000 м льотчик вимкнув мотор і почав пікірувати.

На висоті близько 600 м мотор увімкнули, і літак злетів вертикально вгору, потім на спину, описав петлю і пішов у піке. Мотор знову вимкнувся, літак випрямився і плавно приземлився.

Всесвітній день електромобілів

Всесвітній день електромобілів - це щорічне всесвітнє свято, яке відзначається 9 вересня. Це день, що об'єднує людей з усіх куточків світу, щоб підвищити обізнаність про електромобілі та їхні потенційні переваги як для довкілля, так і для суспільства загалом. У 2022 році подія набрала понад 300 мільйонів поширень у твіттері, а такі великі компанії, як Ford, NIO, ABB і Leaseplan, приєдналися до святкування електронної мобільності.

Основний меседж Всесвітнього дня електромобілів - це заклик до дії, що закликає бізнес, політиків і людей по всьому світу до #DriveChange і підтримки переходу до декарбонізованого суспільства.

День обізнаності про фетальний алкогольний синдром

День обізнаності про фетальний алкогольний синдром відзначають 9 вересня. Цей день покликаний підвищити розуміння ризиків, пов'язаних із вживанням алкоголю під час вагітності.

Міжнародний день захисту від нападів у сфері освіти

Міжнародний день захисту від нападів у сфері освіти відзначають щорічно 9 вересня. Цей день покликаний підвищити обізнаність про нагальну необхідність зберегти освіту і захистити її від нападів, особливо в регіонах, які постраждали від конфліктів.

Міжнародний день судоку

Заснований 2012 року Всесвітньою федерацією з пазлспорту (WJPF).

WJPF - це асоціація юридичних осіб із різних країн світу. Ігрове поле головоломки судоку складається з клітинок 9х9 - тому й обрано дев'ятий день дев'ятого місяця.

День чудових диваків

9 вересня у Сполучених Штатах Америки і ще деяких країнах світу відзначають День чудових диваків.

Свято заснували в 2000 році в Остіні, штат Техас. Група жителів містечка Остін вирішила, що потрібен день для святкування людей з незвичайними манерами поведінки, зовнішністю та іншими дивацтвами.

Метою святкування було показати, що диваки, яких в Остіні чимало, є унікальними.

Народилися в цей день:

185 років від часу відкриття (1841) Українського національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (на той час – Київський медичний інститут);

180 років від дня народження Светозара Марковича (1846–1875), сербського філософа, письменника, публіциста, журналіста, критика, політичного діяча;

120 років від дня народження Івана Андрійовича Михайлюка (1906–1988), українського письменника, журналіста, видавця, громадського діяча;

90 років від дня народження Станіслава Никифоровича Братченка (1936–2011), українського археолога, дослідника доби бронзи в Україні та на Донщині;

50 років від дня народження Юрія Керпатенка (1976-2022), диригента, музиканта, баяніста, вбитого російськими військовими угрупованнями під час окупації міста Херсона.

Ще цього дня:

1920 - Створено Київський авіаційний завод;

1944 - СРСР і Польща уклали договір про виселення українців з їхніх етнічних земель, що ввійшли до складу Польської республіки - Депортація українців із Польщі до УРСР;

1951 - Народно-визвольна армія Китаю увійшла в Лхасу. Остаточна ліквідація незалежності Тибету;

1991 - Проголошено незалежність Таджикистану;

1998 - На посаді Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінив представник Уругваю Дідьє Опертіті;

2006 - Розпочався космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Церковне свято

Цього дня вшановують пам'ять святих Йоакима та Анни - батьків Богородиці. За переказами, у благочестивої пари з Єрусалима довго не було дітей. Одного разу Йоаким прийшов до храму, щоб принести жертву Богу, але первосвященик відмовив йому в проведенні обряду. Він обґрунтував відмову тим, що Йоаким ще не дав Ізраїлю потомства.

Тоді Йоаким у скорботі пішов у пустелю, щоб помолитися про народження дитини. У цей час і йому, і його дружині з'явився янгол, який сповістив, що про їхніх нащадків "говоритимуть у всьому світі". За дев'ять місяців Анна народила дівчинку. Подружжя дало обітницю присвятити дитину Богу і віддало Марію в Єрусалимський храм для служіння до повноліття.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Федір, Ганна.

З прикмет цього дня:

Цього дня підвішували грона горобини над дахами будинків. Вірили, що це захистить оселю від зла, а рідних від хвороб.

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