На Сумщині за два тижні знищили або подавили РЕБ 1590 ворожих БпЛА – ОВА

Підрозділи Сил оборони за останні два тижні знищили або подавили засобами радіоелектронної боротьби 1590 ворожих безпілотників над Сумщиною, що становить 81% від понад 1900 виявлених БпЛА, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"1590 ворожих БпЛА підрозділи Сил оборони знищили та подавили засобами РЕБ за останні два тижні", – написав Григоров у телеграмі.

За його словами, серед знищених та подавлених безпілотників – 1333 ударних і 22 розвідувальних, ще 235 БпЛА були подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

За інформацією штабу зони ТрО, за два тижні над Сумщиною загалом виявили понад 1900 ворожих БпЛА.

"Завдячуючи роботі наших воїнів, 81% з усіх виявлених безпілотників було знищено або подавлено РЕБ", – зазначив Григоров.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3223