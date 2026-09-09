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На Київщині з 10 вересня комендантська година триватиме з 01:00 до 05:00 – Ткаченко

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На Київщині з 10 вересня комендантська година діятиме з 01:00 до 05:00, також посилюються вимоги до безпеки на АЗС та планується встановлення мобільних укриттів на залізничних станціях і зупинках області, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"З 10 вересня комендантська година на Київщині діятиме з 01:00 до 05:00. Синхронізуємо її з Києвом, щоб жителі області, які працюють у столиці, мали більше часу дістатися додому, зокрема після затяжних повітряних тривог", – написав Ткаченко в телеграмі.

За його словами, на засіданні Ради оборони Київщини також ухвалили рішення посилити вимоги до безпеки на АЗС. Йдеться про оповіщення про небезпеку, резервне живлення, пожежну безпеку, вільний проїзд для екстрених служб та доступ людей до найближчих укриттів.

Крім того, спільно з територіальними громадами та "Укрзалізницею" працюватимуть над встановленням мобільних укриттів на залізничних станціях і зупинках області.

Ткаченко зазначив, що Рада оборони Київщини продовжить оперативно розглядати питання організації роботи, безпеки в області та захисту населення.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2848

#київська #скорочення #комендантська
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