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На фронті відбулось 205 боїв за добу, найбільше на покровському напрямку – Генштаб

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Російські війська від початку доби 205 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровську напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 205 бойових зіткнень. Агресор здійснив один ракетний удар та 52 авіаційні удари із з

"Застосуванням 186 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5876 дронів-камікадзе та здійснив 1873 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках від початку доби противник завдав одного авіаудару із застосуванням однієї КАБ, проводив одну штурмову дію, здійснив 60 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських підрозділів в бік населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ, Чайківка, Мала Вовча та Устинівка. Дві штурмові дії ще тривають.

На куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції чотири рази проводячи штурмові дії в бік Куп'янська, Курилівки та Новоосинового.

Вісім спроб загарбників просунутися відбивали на лиманському напрямку у районах населених пунктів Шийківка, Дружелюбівка, Новоселівка, Лиман та Діброва. Чотири атаки ще продовжується.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупиняли шість спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Ямпіль, Крива Лука, Каленики, Миколаївка та Рай-Олександрівка. Триває бій.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Миколайпілля, Софіївка та Кучерів Яр. Одна атака триває.

39 атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Новий Донбас, Водянське, Шевченко, Надія, Мирне, Сергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та Новопавлівка. Чотири штурмові дії ще продовжується.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 54 окупанти, 16 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки, один спеціальний засіб, пункт управління БпЛА та 37 укриттів особового складу противника. Пошкоджено три гармати, шість одиниць автомобільної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 115 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 291 безпілотний літальний апарат різних типів", – йдеться в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог проводив штурмові дії у бік населених пунктів Рибне та Шевченко.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки неподалік населених пунктів Добропілля, Різдвянка та Чарівне.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0qKWXMkcteaVsyikNvKjX8UMu95ksck1ZtDhRewHGLMdA7LCK5KoBSFsFLiVKXnobl

#фронт #генштаб #ситуація
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