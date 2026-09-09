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Зеленський обговорив зі Стере посилення ППО України, ракети-перехоплювачі та програму FREYJA

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере обговорив посилення української протиповітряної оборони, потреби в ракетах-перехоплювачах, подальшу роботу над антибалістичною програмою FREYJA та підготовку України до проходження зими.

"Говорили з Йонасом про посилення української ППО, наші потреби в ракетах-перехоплювачах, подальшу роботу над антибалістичною програмою FREYJA та підготовку України до проходження зими", – написав Зеленський у телеграмі.

За його словами, під час зустрічі він також висловив співчуття у зв'язку зі смертю короля Норвегії Гаральда V та відзначив підтримку України з боку королівської родини та норвезького народу.

Зеленський подякував Стере за зустріч і незмінну підтримку України.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20770

#стере #зустріч #зеленський
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