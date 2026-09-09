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Рютте: Союзники за рік виділили понад $10 млрд на PURL та закупівлю військової техніки США для України

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України під головуванням Німеччини та Великої Британії, повідомила речниця альянсу Еллісон Харт.

Харт зазначила, що під час засідання Рютте привітав нові зобов'язання щодо підтримки України та повідомив, що за минулий рік союзники виділили понад $10 млрд на PURL і закупівлю американської військової техніки для України.

"За минулий рік союзники виділили понад 10 мільярдів доларів на PURL та продаж військової техніки США за кордоном для України", – зазначив Рютте.

За його словами, ця сума включає $3,5 млрд із кредиту ЄС на підтримку України, що є, за його оцінкою, "відчутним знаком співпраці між ЄС та НАТО та ще одним прикладом активізації Європи".

Джерело: https://x.com/NATOpress/status/2097397967451746434

#рютте #рамштайн
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