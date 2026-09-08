Зеленський прибув до Норвегії, де обговорить із Стере продовження підтримки України та посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії, де має зустрітися з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере для обговорення продовження підтримки України, зокрема посилення протиповітряної оборони та допомоги для проходження зими.

"Головне питання – посилення ППО та допомога в інших сферах, які важливі для проходження зими", – повідомив Зеленський у телеграмі.

За його словами, разом зі Стере він також проведе зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи FREYJA.

Зеленський зазначив, що напередодні церемонії прощання з королем Гаральдом V висловить вдячність Норвегії від імені українців.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20769