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РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

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РФ здійснила кілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії – компанія

Російські війська здійснили кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ДТЕК, унаслідок чого станція припинила генерацію електроенергії, а її обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, повідомили в компанії.

"Росія здійснила декілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання", – йдеться в повідомленні ДТЕК.

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані російськими військами понад 230 разів.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/4527

#дтек #знеструмлення #рф #атаки
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