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Корецький обговорив із послом Британії прискорення постачань ППО та фінансування Сил оборони у 2026-2027 роках

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Корецький обговорив із послом Британії прискорення постачань ППО та фінансування Сил оборони у 2026-2027 роках
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із послом Великої Британії в Україні Нілом Кромптоном потреби України у засобах протиповітряної оборони, прискорення запланованих постачань та фінансування Сил оборони у 2026-2027 роках.

"Предметно обговорили наші потреби у засобах протиповітряної оборони та необхідність пришвидшення запланованих постачань", – написав Корецький у телеграмі.

За його словами, він подякував Великій Британії за оголошений зимовий пакет допомоги на £100 млн у межах PURL для зміцнення української ППО.

Корецький також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію та порушив питання спрямування коштів від реалізації окремих підсанкційних російських активів на гуманітарні потреби України, зокрема на програму страхування воєнних ризиків.

Окрему увагу сторони приділили макрофінансовій стабільності. За словами прем'єра, важливо забезпечити необхідне фінансування Сил оборони у 2026-2027 роках.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/430

#корецький #ппо #британія
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