У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки на підприємстві виникла пожежа та задимлення – міськрада

У Білій Церкві Київської області внаслідок ворожої атаки на одному з підприємств виникла пожежа та задимлення, повідомила Білоцерківська міська рада.
"Унаслідок ворожої атаки на одному з підприємств виникла пожежа та задимлення", – йдеться у повідомленні міськради.
Мешканців прилеглих будинків закликали зачинити вікна та, за можливості, не перебувати в зоні задимлення.
Також міськрада закликала не здійснювати фото- та відеофіксацію наслідків атаки та не поширювати відповідні матеріали в мережі.
Джерело: https://t.me/bmrada/25100