У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки на підприємстві виникла пожежа та задимлення – міськрада

У Білій Церкві Київської області внаслідок ворожої атаки на одному з підприємств виникла пожежа та задимлення, повідомила Білоцерківська міська рада.

"Унаслідок ворожої атаки на одному з підприємств виникла пожежа та задимлення", – йдеться у повідомленні міськради.

Мешканців прилеглих будинків закликали зачинити вікна та, за можливості, не перебувати в зоні задимлення.

Також міськрада закликала не здійснювати фото- та відеофіксацію наслідків атаки та не поширювати відповідні матеріали в мережі.

Джерело: https://t.me/bmrada/25100