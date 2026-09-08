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У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки на підприємстві виникла пожежа та задимлення – міськрада

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У Білій Церкві Київської області внаслідок ворожої атаки на одному з підприємств виникла пожежа та задимлення, повідомила Білоцерківська міська рада.

"Унаслідок ворожої атаки на одному з підприємств виникла пожежа та задимлення", – йдеться у повідомленні міськради.

Мешканців прилеглих будинків закликали зачинити вікна та, за можливості, не перебувати в зоні задимлення.

Також міськрада закликала не здійснювати фото- та відеофіксацію наслідків атаки та не поширювати відповідні матеріали в мережі.

Джерело: https://t.me/bmrada/25100

#київська #атака #підприємство
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