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Сибіга обговорив із главою МЗС Німеччини нагальні потреби України в ППО та захист неба перед зимою

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Сибіга обговорив із главою МЗС Німеччини нагальні потреби України в ППО та захист неба перед зимою
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем нагальні потреби України у протиповітряній обороні та практичні способи посилення захисту українського неба перед зимою.

"Ми обговорили практичні способи, як партнери можуть допомогти закрити небо України, з особливим акцентом на посиленні нашого захисту перед зимою", – написав Сибіга в соцмережі X.

За його словами, під час розмови він поінформував Вадефуля про наслідки ракетної та дронової атаки РФ минулої ночі та нагальні потреби України у сфері ППО.

Сибіга подякував Німеччині за постійне лідерство у підтримці України та зазначив, що її допомога залишається критично важливою для оборони та стійкості країни.

Сторони також обговорили шлях України до членства в ЄС, зокрема підтримку Німеччиною процесу вступу та відкриття подальших переговорних кластерів.

Окремо Сибіга та Вадефуль обговорили продовольчу безпеку та російські атаки в Чорному морі, які загрожують безпечному функціонуванню українського морського коридору та постачанню продовольства на світові ринки.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2097374686149480690

#вадефуль #підтримка #сибіга
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