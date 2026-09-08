У Реєстрі збитків відкрили ще чотири категорії заяв для постраждалих від війни – Лубінець

Ще чотири категорії заяв для фізичних осіб відкрили в Реєстрі збитків для України, що дозволяє постраждалим внаслідок війни зафіксувати завдані Росією збитки, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Відтепер усі категорії заяв для фізичних осіб у Реєстрі збитків офіційно відкриті! Якщо війна завдала шкоди вам або вашій дитині – зафіксуйте її. Подати заяву можна через вебпортал "Дія"", – зазначив Лубінець у понеділок.

Зокрема, йдеться про можливість подати заяви у чотирьох нових категоріях: А4.1 – у разі втрати доступу до медичної допомоги або виникнення додаткових витрат на лікування чи проїзд, А4.2 – через тривалу втрату доступу до освіти для себе чи дитини, А2.10 – щодо моральної шкоди, душевного болю та страждань унаслідок порушень міжнародного гуманітарного права, а А3.7 – щодо інших економічних втрат, зокрема втрати фінансової підтримки сім'ї, витрат на поховання близької людини, втрати цінного рухомого майна чи економічних збитків ФОП та самозайнятих осіб.

Лубінець зазначив, що через війну люди втрачають доступ до лікування та освіти, доходи й майно, несуть додаткові витрати та зазнають моральних страждань.

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/12485