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Комісія ООН попередила, що дії Ізраїлю в Сирії можуть містити ознаки воєнних злочинів – ЗМІ

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Комісія ООН попередила, що дії Ізраїлю в Сирії можуть містити ознаки воєнних злочинів – ЗМІ

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Сирії заявила про глибоку стурбованість військовою діяльністю Ізраїлю на сирійській території, зазначивши, що окремі дії, зокрема затримання цивільних, можуть бути прирівняні до воєнних злочинів, повідомляє Reuters.

"Представляючи оновлену інформацію Раді ООН з прав людини, комісар Фіоннуала Ні Аолайн заявила, що ізраїльські військові операції на півдні Сирії стали "дедалі більш тривалими та укоріненими", а регулярні наземні вторгнення, патрулювання, рейди та обшуки впливають на цивільне населення", – йдеться в повідомленні.

Комісія повідомила, що задокументувала створення Ізраїлем тимчасових контрольно-пропускних пунктів та стаціонарної військової інфраструктури на території Сирії, зокрема у південних провінціях Кунейтра та Дараа.

За словами Аолайн, станом на червень комісія ідентифікувала 49 сирійців, серед яких двоє дітей, затриманих ізраїльськими військовими на території Сирії, яких, як вважається, було переправлено через кордон.

У заяві, оприлюдненій разом із засіданням, комісія зазначила, що деякі затримані утримувалися без зв'язку із зовнішнім світом, що викликає занепокоєння щодо можливих катувань або жорстокого поводження. Також зазначається, що військова діяльність Ізраїлю призвела до переміщення місцевих жителів.

Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/some-israeli-actions-syria-may-amount-war-crimes-un-probe-says-2026-09-08/

#оон #сирія #злочини #воєнні
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