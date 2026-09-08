Корецький обговорив із послом Франції посилення оборонної та економічної співпраці

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із послом Франції в Україні Брісом Рокфеєм розширення оборонної співпраці, зокрема посилення протиповітряної оборони та авіаційних спроможностей України.

"Обговорив з послом Франції в Україні Брісом Рокфеєм розширення оборонної співпраці, зокрема посилення протиповітряної оборони та наших авіаційних спроможностей", – написав Корецький у дописі, поширеному у Facebook.

Окремо сторони зосередилися на економічній співпраці та підтримці українських виробників на європейському ринку.

За словами прем'єра, важливою залишається роль Франції на шляху України до членства в Європейському Союзі, зокрема у якнайшвидшому відкритті решти переговорних кластерів.

Також Корецький і Рокфей обговорили використання заморожених російських активів для потреб України та подальше посилення санкційного тиску на Росію.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CGsVGdXWr/?mibextid=wwXIfr